Eccellenza. Il Certaldo alla prova contro la Sestese

Domenica importante per le tre formazioni del circondario impegnate nell’odierna terzultima giornata del girone A di Eccellenza (fischio d’inizio alle 14.30). Partiamo dal Montespertoli che, in attesa del recupero di mercoledì prossimo a Baccaiano contro il Castelnuovo Garfagnana (gara rinviata lo scorso week-end per il maltempo), oggi sarà di scena a Perignano per mettere in cascina altri punti importanti in chiave play-off. I ragazzi di mister Sarti si troveranno però di fronte una squadra in cerca di vittoria per salvarsi. I padroni di casa sono infatti quintultimi insieme al Certaldo con 30 punti, a meno cinque dalla salvezza diretta. All’andata vinsero 2-1 i gialloverdi.

Veniamo poi proprio al Certaldo, che vede la salvezza diretta non più così utopistica dopo le ultime tre vittorie consecutive. Tuttavia i viola valdelsani saranno impegnati sul difficile campo del Torrini di Sesto Fiorentino contro la quarta forza del campionato. La Sestese, eliminata mercoledì scorso ai quarti di finale della fase nazionale della Coppa Italia, deve infatti ancora blindare il proprio posto nei play-off cercando al tempo stesso di entrarvi con il miglior piazzamento possibile in griglia. Impresa che alla squadra di Marco Corsi è riuscita all’andata, quando ebbe la meglio per 1-0 ma sul terreno amico i rossoblù locali non perdono dallo scorso 13 ottobre: 6 vittorie e 4 pareggi nelle ultime 10 gare con appena 4 reti subite. Anche il Certaldo, però, ha incassato un solo gol negli ultimi 270 minuti.

Chiudiamo con il Fucecchio, che nel sempre sentito derby di Santa Croce sull’Arno contro la Cuoiopelli va a caccia della matematica salvezza. I ‘conciari’ sono già retrocessi, ma sicuramente non concederanno niente ai ‘cugini’ che dovranno quindi approcciare bene la gara per non rischiare brutte sorprese. Si tratta del terzo confronto stagionale tra coppa e campionato, con i bianconeri che hanno vinto 4-0 quello dell’andata e ai rigori il precedente negli ottavi di Coppa Italia, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.

Simone Cioni