Eccellenza. Il Certaldo cede le armi . Dura sconfitta con la Massese

Certaldo

0

Massese

2

CERTALDO: Gasparri, Piochi (55’ Innocenti), Signorini, Borboryo, Lastrucci, Di Benedetto, Zefi, Pieracci (55’ Boumarouan), Mearini, Corsi S., Cito. All: Corsi

M. MASSESE: Mariani, Mapelli, Quilici, Brizzi, Andrei, Bossini, Bertipagani (70’ Batolomei), Costanzo, Buffa, Anich, Lorenzini (55’ Ferrara). All: Pisciotta

Arbitro: Marchi di Siena

Reti: 44’ e 75’ Buffa

CERTALDO – Una doppietta di Buffa condanna un buon Certaldo, soprattutto nella prima frazione. I primi 45 minuti sono infatti tutti di marca viola, con Samuele Corsi e Mearini che mettono costantemente in difficoltà la retroguardia della Massese, ma manca lo spunto decisivo per segnare. Così a una manciata di secondi dall’intervallo sono proprio i bianconeri ospiti a passare in vantaggio: splendida conclusione al volo in girata da circa 25 metri di Buffa che non lascia scampo a Gasparri. Nella ripresa Zefi sfiora il pari dalla distanza, ma poco dopo è Gasparri a tenere in partita i padroni di casa fermando in uscita Bertipagani. Raddoppio che è solo rimandato, però, visto che al 75’ il nono centro stagionale del solito Buffa, tuffo di testa su cross dalla destra, vale il definitivo 2-0 ospite. Il generoso forcing finale del Certaldo, infatti, non porta i frutti sperati. La squadra di Marco Corsi chiude il 2024 con 14 punti, ma in piena corsa per la salvezza.