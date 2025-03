Eccellenza. Il Certaldo si arrende in casa . La salvezza si gioca ai play-out

CERTALDO

PONTEBUGGIANESE

CERTALDO: Gasparri, Pagliai (65’ Ciappi), Signorini (70’ Pieracci), Borboryo, Lastrucci, Di Benedetto, Zefi, Corsi S. (70’ Cenni), Oitana (60’ Grillo), Boumarouan, Cito. All.: Corsi M. PONTEBUGGIANESE: Rizzato, Prati, Lucaccini, Provinzano, Palmese, Kapidani, Martinelli, Pievani, Granucci, Sgherri, Sali. A disp.: Calu, Ferrari, Sanzone, Aiazzi, Birindelli, Asara, Bellandi, Gargani, Fantini. All. Seghetti.

Arbitro: Bigonciari di Lucca.

Rete: 77’ Provinzano.

CERTALDO – Si infrange nello scontro diretto contro il Pontebuggianese il sogno del Certaldo di poter raggiungere ancora la salvezza diretta. A soli 90 minuti dal termine del campionato, i viola sono ormai costretti a giocarsi la permanenza in categoria nei play-out. Ai ragazzi di mister Marco Corsi sarebbe servita una vittoria e infatti partono forte, tanto che al 2’ Certaldo Rizzato è subito chiamato al grande intervento per disinnescare una conclusione dal limite dell’area di Cito. Il Certaldo ci riprova al 13’ con una bella imbucata di Pagliai per Boumarouan, il quale però a tu per tu col portiere ospite sbaglia la misura del pallonetto. La musica non cambia nemmeno nella ripresa, ma Rizzato dice ancora di no a Boumarouan al 51’. Così, alla sua prima sortita offensiva è il Pontebuggianese a passare con un tiro di Provinzano al 77’, che beffa Gasparri. Senza esito il generoso forcing finale dei padroni di casa.