Eccellenza: il copresidente dopo il successo con la capolista chiesanuova che era imbattuta. Tiboni e il sorpasso della K-Sport: "Il passo è giusto»

Il successo della K Sport Montecchio Gallo con Chiesanuova, che era in vetta imbattuta, vale doppio " È stata una partita importante e impegnativa – dice il copreidente Tiboni –. Primo tempo giocato bene dove noi abbiamo trovato il vantaggio con un gran gol di Gurini, poi abbiamo avuto alcune palle gol per raddoppiare. Buona sorte che invece abbiamo avuto nel secondo tempo perché il Chiesanuova sebbene rimasto in 10 dal 38’ del primo tempo, ci ha messo in grossa difficoltà. L’attacco degli ospiti è formato da giocatori importanti, ma la nostra difesa ha retto molto bene e nonostante la loro supremazia non abbiamo rischiato se non in un paio di episodi. Va ribadito che il nostro attacco è decimato per la mancanza di due punte quali Perri e Villanova, fermi per infortuni da alcune settimane e che speriamo di recuperare altrimenti dovremmo intervenire sul mercato. A questo punto rimangono tre partite alla fine del girone di andata e la nostra squadra è determinata a rimanere nei quartieri alti della classifica per cui saremmo concentrati su ogni singola partita, per poi affrontare il girone di ritorno con il piede giusto una volta conosciuta le forze di ogni singola squadra, salvo poi vedere chi si rinforzerà".

am. pi.