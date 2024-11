Eccellenza - Il derby. Castelnuovo a Livorno

Match esterno per il Castelnuovo che, domani, alle 14.30, va a fare visita al Pro Livorno Sorgenti. I ragazzi di Walter Vangioni arrivano dalla vittoria casalinga contro il Montespertoli e vogliono consolidare la propria posizione di classifica. Si troveranno di fronte un avversario che li segue distaccato di soli due punti e che arriva dalla pesante sconfitta esterna contro la Sestese. Sarà una sfida molto impegnativa per i gialloblu, chiamati a dare continuità di risultati.

La squadra ha cercato di preparare nel migliore dei modi questo appuntamento, anche se, davanti, si troverà di fronte un avversario che, nonostante l’ultimo periodo non troppo felice, ha dimostrato di potersela giocare alla pari con tutti. Ma questo Vangioni lo sa ed ha cercato, durante la settimana, di spronare i suoi ragazzi per portare a casa questi tre punti.

"Non sarà uno scontro diretto – ha commentato il trainer – , sarà una partita difficile, tra due squadre che occupano posizioni di classifica molto vicine. Pro Livorno ha iniziato molto bene; poi ha avuto qualche difficoltà, ma sono molto ben organizzati e, sicuramente, sarà un campo molto insidioso. Noi riusciremo a recuperare il difensore Leshi e l’attaccante Campani. Saranno fuori ancora Rossi, Biggeri, Filippi e Bonaldi, senza contare Inglese che, ormai, è out da inizio stagione. Sono certo che chi scenderà in campo si farà trovare pronto e cercherà di dare il massimo. Il nostro obiettivo, come più volte detto anche dal presidente Vichi è la salvezza. Certo, adesso che ci troviamo in una situazione di alta classifica, non ci faremo scappare l’occasione per fare qualcosa di diverso. Non dimentichiamoci, però, che ci sono formazioni che hanno investito molto più di noi per vincere il campionato".

"Noi – ha concluso l’allenatore del Castelnuovo – cercheremo di fare il nostro cammino nel miglior modo possibile, perché vogliamo continuare la nostra strada, senza, però, perdere di vista il nostro obiettivo che rimane la salvezza".

Domenica prossima il Castelnuovo sarà di nuovo impegnato in trasferta, contro il Real Forte Querceta.

Alessia Lombardi