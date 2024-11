Eccellenza. Il derby è tutto del Perignano. I Mobilieri ko nello scontro diretto

FRATRES PERIGNANO

2

MOBILIERI PONSACCO

1

FRATRES PERIGNANO: Serafini, Ricci, Mogavero (20’ st Brisciani), Papi (35’ st Zocco), Genovali, Lucaccini, Mariani (15’ st Regoli), Viola, Taraj, Misseri (45’ st Forte), Rossi. All.Falivena.

MOBILIERI PONSACCO: Campinoti, Gemignani, Fischer (33’ st Guerrucci), Mancini, Colombini, Regoli, Volpi (25’ st Pini), Brselli, Imbrenda, Pallecchi (18’ st Marrocco), Morana (18’ st Mengali). All. Macelloni.

Arbitro: Lazzara di Barcellona.

Marcatore: al 11’pt Viola, 25’st Regoli, 48’st Imbrenda.

Perignano – I Fratres Perignano bissano il successo di Coppa e tornano a vincere anche sul campo amico. Una vittoria importante per la compagine di mister Falivena, in un derby, in uno scontro diretto in ottica salvezza, anche se siamo solo ad un terzo del campionato. All’11’ i rossoblù locali si portano in vantaggio a seguito di un lungo lancio di Genovali. Lancio intercettato dalla difesa dei Mobilieri ma con palla recuperata da Viola che si invola verso la porta ponsacchina riescendo ad insaccare alle spalle di Campinoti. La squadra di Macelloni non ci sta e cerca di recuperare lo svantaggio. Detta il gioco, fa grande possesso palla ma nel concreto la difesa dei locali controlla bene la situazione e non subisce pericolose occasioni da gol. Solo nel finale di tempo gli ospiti vanno vicini al pareggio con la palla che in questa occosione finisce di poco sul fondo. Nella ripresa, con i Mobilieri Ponsacco sbilanciati in avanti, la squadra dei Fratres Perignano va a raddoppio. Siamo al 25’ e Taraj, lanciato in contropiede, si porta sulla linea di fondo e serve in mezzo Rossi che va velo per Regoli il quale insacca all’incrocio. Il raddoppio sembra chiudere la vertenza ma la compagine ponsacchina non demorde a in pieno recupero accorcia le distanze. Al 48’ Imbrenda approfitta di una disattenzione della difesa dei Fratres e mette la alla alle spalle di Serafini.

