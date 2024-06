Eccellenza. Il dg Santi presenta Nico Mariani:: "E’ l’allenatore che volevamo»

L’Urbino riparte da Nico Mariani. "Un caloroso benvenuto a lui – dice il direttore generale dei ducali Ivan Santi (foto con il presidente Lucarini ed il neo allenatore) – speriamo di aprire un nuovo ciclo ad Urbino con un allenatore che non ha bisogno di presentazioni. Nico Mariani era l’allenatore più ricercato e gettonato dell’Eccellenza e non solo. Molte squadre avevano messo gli occhi su di lui ma abbiamo trovato subito sintonia per quelli che sono i programmi e gli obiettivi da raggiungere. Un allenatore giovane, ambizioso e grande conoscitore della categoria, dove oltre alle due ultime stagioni a Montefano (con cui ha ottenuto entrambe le volte i play off) ha allenato il Marina per diversi anni. Un caloroso benvenuto a lui perché lo attende un grande lavoro considerato che anche il prossimo anno al via di questo campionato ci saranno tante squadre blasonate a cui si aggiungono le fresche promozioni di Portuali Ancona, Matelica e del Fabriano. La società ha fatto un grande sforzo per arrivare a lui ma crediamo che tutto l’ambiente sarà contagiato dalla professionalità e dalla competenza di questo allenatore. Ora ci metteremo al lavoro per andare a formare una rosa competitiva per affrontare al meglio il campionato".

Nico Mariani, classe 1978 ha iniziato ad allenare a Senigallia (Seconda categoria 2006-07) per poi passare al Marotta, Arcevia (Prima categoria), Sassocorvaro Genga, poi un’esperienza alla guida della Juniores dell’Alma Juventus Fano, nel 2017 gli è stata assegnata la panchina del Marina in Eccellenza rimanendoci per 5 stagioni cogliendo ottimi risultati. Nel 2022-23 e nella stagione appena terminata ha guidato il Montefano cogliendo un quinto e un secondo posto.

am. pi.