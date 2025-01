Eccellenza. Il Fucecchio fa festa. Sciapi segna il 100° gol

MONTESPERTOLI

MONTESPERTOLI: Biotti, Corradi (80’ Marchi), Liberati, Trapassi, Conti, Anichini, Lotti (65’ Biliotti), Rosi, Vangi, Maltomini, Gasparri (69’ Veraldi). A disp.: Romano, Biagi, Lensi, Cremonini, Mangani, Calonaci. All.: Sarti.

FUCECCHIO: Fiaschi, Orsucci, Iommazzo, Lecceti, Malanchi (68’ Cenci), Ghelardoni, Taddei (85’ Rigirozzo), Arapi, Agostini, Geniotal, Sciapi. A disp.: Gori, Nannetti, Guerrucci, Mazzoni, Melani, Fiorini, Gjoni. All.: Targetti.

Arbitro: Castorina di Lucca (assistenti Casole di Pisa e Seneviratna di Pontedera)

Reti: 37’ Taddei; 42’ Sciapi; 63’ rig. Vangi.

MONTESPERTOLI – Importante vittoria in chiave salvezza per il Fucecchio, che espugna il Molino del Ponte di Baccaiano nel derby contro il Montespertoli. In avvio di partita, per la verità, sono i padroni di casa ad avere un miglior approccio tanto da impegnare subito Fiaschi, autore di un ottimo intervento sulla percussione centrale di Maltomini. Con il passare dei minuti, però, crescono i bianconeri ospiti che replicano con un tiro alto da buona posizione di Sciapi, dopo un bel duetto tra Arapi e Agsotini. È il preludio al vantaggio, che arriva al 37’ quando con un perentorio colpo di testa Taddei insacca il preciso traversone dalla sinistra di Arapi. Passano cinque minuti e il Fucecchio raddoppia: lancio lungo per Lecceti, che era rimasto in proiezione offensiva, il quale pesca in area Sciapi, bravo poi a girarsi in un fazzoletto e a incrociare bene con il destro. Cento gol per lui con la maglia del Fucecchio. Nella ripresa il Montespertoli prova a spingere alla ricerca del gol che potrebbe riaprire la gara e lo trova al 63’ quando una incomprensione nella retroguardia ospite regala un rigore a Vangi, freddo a trasformare dal dischetto. Il Fucecchio continua comunque a difendersi con ordine senza mai rischiare, se non su un tiro di poco fuori di Gasparri, sfiorando a sua volta due volte il terzo gol con Agostini e Geniotal che non riescono però a concretizzare.

Simone Cioni