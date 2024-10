Eccellenza - Il Grassina si appoggia su Dini e Tomberli. Dianda prende per mano la Sestese. L’Affrico va a trazione anteriore

La 5ª giornata ha messo in luce il grande lavoro delle difese brave nel bloccare i vari bomber, Le note positive di questo turno, provengono da ben poche squadre. Il Grassina che con la vittoria di Sinalunga sta crescendo a vista d’occhio, in particolare con Dini (già a 4 segnature) un punto di riferimento importante in attacco e con Tomberli nel reparto difensivo. E’ un Grassina di Cellini sta crescendo. Anche la Rondinella sul campo del Valentino Mazzola sciorina una buona prestazione, in particolare con Baldesi che è più di una garanzia, salendo sul podio per merito di Antongiovanni, con un gol capolavoro che ha consentito alla squadra di Gutili di brindare al primo successo stagionale. L’Affrico privo del bomber Papini, contro la Fortis ha gettato le basi della vittoria con le punte Bianchi, Di Gaudio e Centrone non perfette nelle conclusioni, per cercare di superare una Fortis dura ad arrendersi. Grazie a Riccioni l’Affrico si porta ad un punto dalla vetta. Sul proibitivo campo della Colligiana con tanta determinazione il Lanciotto di Lampredi sospinto da buone prove di Castiello e Princiotta riprende il cammino. Pure la Sestese di Polloni dopo la débâcle scorsa, dalla trasferta di Ponsacco si rimette in moto anche con un Dianda davvero bravo sulla fascia. Alla Lastrigiana contro l’Asta non è riuscito il salto da tre punti. I biancorossi bravi a centrocampo e in difesa con Pierattini, sul davanti non hanno la mira giusta. Infine, parità anche fra Scandici e Signa. I Blues non sanno più vincere: i fratelli Del Pela e Grillo non riescono a pungere un ottimo Crisanto e tutto il reparto difensivo degli avversari. Il Signa di Scardigli sul davanti ha riproposto Tempesti ben controllato dalla difesa avversaria diretta benissimo da La Rosa. Dopo due sconfitte di fila, per i canarini il pareggio è positivo.

Giovanni Puleri