Eccellenza. Il Mazzola parte forte. Borri e Gucci in gol, pratica subito chiusa

MAZZOLA 2 BALDACCIO BRUNI 0

MAZZOLA: Fontanelli, Gucci, Vecchiarelli, Forconi, Iacoponi, Bonechi, Zanaj, Rocchetti, Geraci, Fiaschi, Borri. Panchina: Masiero, Turillazzi, Papini, Radice, Pasqui, Pasqualetti, Leonardi, Zeppi, Oitana. Allenatore Ghizzani.

BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Piccinelli, Pedrelli, Beretti, Mambrini, Bruschi, Cocci, Bonavita, Boriosi, Mercusi, Sbardella. Panchina: Selmani, Cappetti, Giorni, Giovagnini, Perfetti, Galletti, Ceppodomo, Tanci, Meloni. Allenatore Palazzi.

Arbitro: Fantoni di Valdarno (Aldi – Gioia).

Reti: 13’ Borri, 20’ Gucci.

SIENA - Torna al successo il Mazzola e lo fa con un prestazione maiuscola che consente ai ragazzi di Ghizzani di archiviare la pratica Baldaccio in pochi minuti. I biancocelesti passavano infatti in vantaggio già al 12’: il suggerimento per Borri mette in difficoltà Beretti e Vaccarecci, lo stesso Borri ci mette il piede portando in vantaggio i locali. Il Mazzola continua a premere e, al 20’, arriva il raddoppio: dagli sviluppi di un corner Borri appoggia per Geraci, il tiro a botta sicura è deviato in rete da Gucci per il 2-0. Al 28’ Geraci viene travolto da Brusci all’interno dell’area di rigore, l’arbitro lascia proseguire tra le proteste del pubblico e dei giocatori. Al 30’ altra opportunità, questa volta per Fiaschi che pecca troppo di altruismo perdendo il momento giusto. Al 55’ occasione per il tris sui piedi di Geraci: il biancoceleste manda a lato. Al 67’ arriva la prima conclusione per la Baldaccio Bruni con Mercuri che si libera di un avversario chiamando Fontanelli alla parata.