Eccellenza - Il mercato: sarà il nuovo trainer. Il Castelnuovo a Gatti

Manca l’ufficializzazione e la presentazione alla stampa, ma il nuovo allenatore del Castelnuovo in Eccellenza nella prossima stagione dovrebbe essere Roberto Gatti (foto), torinese di nascita, classe 1964, ex difensore, da una trentina d’anni allenatore di squadre dell’Italia settentrionale e in Svizzera. Nello scorso campionato aveva allenato la Rhodense in Eccellenza, la formazione di Rho, nell’area metropolitana milanese. Un tecnico di esperienza con numerose promozioni in carriera, come si può vedere dal suo profilo biografico su internet.

Dino Magistrelli