Eccellenza. Il Montefano riceve il Monturano: "È una partita ricca di insidie»

"Guai a sottovalutare l’impegno, sono quelle gare più complicate e che diventano sempre più difficili qualora non si è bravi a sbloccare il risultato". Nico Mariani, allenatore del Montefano, parla del match di oggi contro il Monturano con i viola costretti a giocare un’altra partita dopo il recupero di mercoledì con l’Osimana perché domenica scorsa non è stato trovato il campo dopo che quello dei giallorossi è stato squalificato fino ad agosto 2025. "Abbiamo cercato di recuperare un po’ le energie, però – aggiunge il tecnico – abbiamo anche altri giocatori in rosa e ciò mi offre la possibilità di fare rotazioni importanti". In questo momento in cima ai pensieri c’è la sfida con il Monturano. "Ci attende un avversario ben allenato e con la società che ha aggiustato la rosa nel mercato di gennaio. Loro sono reduci dal successo interno con la Jesina in uno scontro diretto che ha dato anche morale alla squadra. Poi il Monturano ha in Isidori e Loviso quei giocatori esperti che sanno come aiutare i compagni più giovani in certi frangenti". Il Montefano recupera Sindic, che ha scontato il turno di stop, mentre Orlietti è stato squalificato dopo l’espulsione con l’Osimana, sono da valutare le condizioni di Latini. "Noi – spiega Mariani – dobbiamo continuare a essere noi stessi, avere un atteggiamento umile e fare la gara giusta rimanendo concentrati e determinati". Mercoledì il Montefano ha preso un punto. "C’è un po’ di amarezza perché siamo rimasti in 10 nel momento migliore per provare a vincere, in inferiorità abbiamo rischiato di tornare a casa a mani vuote. Alla fine abbiamo preso un buon punto contro una squadra forte e su un campo complicato".