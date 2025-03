Eccellenza. Il Montespertoli va ko. Play-off più lontani

Fratres Perignano 2Montespertoli 0

FRATRES PERIGNANO: Serafini, Ricci, Brisciani, Gamba, Genovali, Lucaccini, Meucci, Zocco, Cutroneo, Misseri, Rossi. A disp.: Becherini, Manzo, Rofi, Lupi, Venturini, Crispino, Taraj, Badalassi, Mariani. All.: Fanani.

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi, Liberati, Trapassi, Calonaci, Pecci, Rosi, Corsi, Lotti, Maltomini, Cremonini. A disp.: Romano, Biagi, Conti, Veraldi, Mancini, Biliotti, Gasparri, Vangi, Mangani. All.: Sarti.

Arbitro: Allotta di Gradisca Isonzo.

Reti: 43’ Misseri, 71’ Zocco.

PERIGNANO – Una rete per tempo e il Montespertoli torna a mani vuote dalla trasferta di Perignano. I padroni di casa sbloccano il risultato al tramonto del primo tempo grazie a una rete di Misseri sugli sviluppi di una rimessa laterale e poi raddoppiano al 71’ con una bella conclusione dal limite dell’area di Zocco. Nel mezzo il Montespertoli alza il proprio baricentro alla ricerca del pareggio, ma Serafini si supera in due circostanze. Adesso per continuare a sognare l’accesso ai play-off il Montespertoli è chiamato a vincere lo scontro diretto, cruciale, di mercoledì prossimo a Baccaiano contro il Castelnuovo Garfagnana. Si tratta del recupero dello scorso 15 marzo. Una sfida che a questo punto diventa fondamentale per alimentare il sogno di raggiungere i play-off.