Il derby. Tortelli: "Tolentino, ora tre finali. Serve la mentalità vincente»

"Le ultime tre gare del campionato sono delle finali che andranno giocate con la mentalità vincente per conquistare i playoff". Così Paolo Tortelli (foto), centrocampista del Tolentino, in vista del prossimo impegno contro la Sangiustese di domenica. Proprio lo stesso Tortelli domenica scorsa ha evitato la sconfitta con il Montegranaro, siglando il pareggio a pochi minuti dalla fine. "Appena ho segnato – dice Tortelli – sono corso sotto la curva perché i tifosi meritavano la gioia del gol e volevo condividerla con loro. La squadra voleva a tutti i costi dedicare la vittoria a Roberto Bordolini e ha gettato il cuore oltre l’ostacolo. Purtroppo non ci siamo riusciti ma sono sicuro che sarebbe stato comunque felice di vedere un’unità di intenti così forte. Tutto il gruppo squadra ha saputo compattarsi e giocare una gara di sacrificio". Contro la Sangiustese sarà un match molto importante per le ambizioni cremisi, la classifica nelle zone nobili della classifica, è molto corta e ogni punto può cambiare lo scenario. Con nove punti ancora a disposizione bisognerà mantenere alta la tensione per evitare errori. "Avremo di fronte una squadra molto forte a livello corale, con diverse individualità di assoluto livello per la categoria, dovremo andare in campo – avverte il centrocampista del Tolentino – con l’atteggiamento giusto come ci ha insegnato l’allenatore Passarini e provare a fare del nostro meglio per tornare al successo".

Marco Natalini