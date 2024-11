Eccellenza. Il pareggio non piace ai Mobilieri. E per il Cenaia può andare bene così

MOBILIERI PONSACCO

Mobilieri Ponsacco: Campinotti, Fischer (31’st Gemignani), Crecchi Mancini, Colombini, Regoli, Penco, Borselli, Imbrenda (37’st Mengali), Pallecchi (26’ st Volpi), Marrocco (42’ st Morana) A disp. Lampignano, Guerrucci, Di Giulio, Pisani, Pini. All. Macelloni.

Cenaia: Baglini, Rossi, Di Bella, Remorini, Signorini, Puleo Papini, Quilici (37’ Bartolini), Canessa (28’ st Pecchia), Neri, Puccini (18’ st Ferretti). A disp. Turini, Goretti, Calloni, Cocucci, Salvadori, Conticelli. All. Sena.

Arbitro: Rinaldi di Empoli (Michele – Perndojaj).

Marcatori: 29’ pt Canessa, 44’ pt Crecchi.

Note: Amm.Colombini, Bartolini; Angoli 5 a 2; Rec. 3pt – 4st ; Spettatori: 150.

Il pareggio fra i Mobilieri e il Cenaia non accontenta senz’altro i ponsacchini che in un risultato ai punti avrebbero meritato l’en plein, e la parità mantiene sempre la classifica in una posizione di allerta. Per i verdearancio ospiti il punto in trasferta e pur sempre risultato positivo ma la vittoria del Camaiore allunga la differenza a più 5 su gli uomini di Sena. Entrambe le formazioni hanno mostrato il vero volto della concretezza con l’intento di colpire la porta avversaria con Marocco ed Imbrenda in attacco fra i rossoblu e con Neri e Canessa nel Cenaia. Ma i brividi sono stati per Baglini già all’11 su incornata di Colomibini ed un ravvicinato tocco di Imbrenda al 24’. Ma Canessa al 29’ ha punito l’ampia agevolazione rossoblu su cross da angolo, dando speranze di successo agli ospiti, salvati da Baglini su sventola di Imbrenda ed al 38’ e incursione aerea di Regoli al 39’. A correggere il vantaggio del Cenaia c’e stato lo zampino di Crecchi, che da posizione defilata ha infilato l’angolo fuori portata di Baglini con un tiro cross generoso centrando il suo terzo gol stagionale. La ripresa è andata sulla falsariga della prima frazione e le sostituzioni non hanno prodotto esiti sperati.

Luciano Lombardi