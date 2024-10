Eccellenza. Il Pietracuta cade in trasferta. Sconfitta anche la Vis Novafeltria

Un gol subito dopo pochi minuti, poi il colpo del ko nella ripresa. Anticipo amaro per il Pietracuta che, a sorpresa, ha lasciato tutto sul campo del Reno (2-0). A dare il primo schiaffone alla squadra della Valmarecchia è stato Biondelli, dopo appena nove minuti. Poi al raddoppio nella ripresa ci ha pensato Frisani. Un ko inatteso, contro la terz’ultima della classe, e che costringe la squadra di mister Fregnani a restare bloccata a quota 14 in classifica. Sabato amaro anche per la Vis Novafeltria che ha lasciato tutto sul campo del Cava Ronco (2-1). La sblocca Bergamaschi dal dischetto prima della mezz’ora. Poi già prima dell’intervallo i padroni di casa prendono il largo grazie alla rete messa a segno da Marzocchi. Accorcia Michelucci nella ripresa. Una battuta d’arresto in viaggio che blocca la squadra della Valmarecchia a quota nove in classifica. Niente anticipo per il Tropical Coriano che sarà regolarmente in campo oggi. Anche la formazione corianese si metterà in viaggio per raggiungere l’Emilia. In casa del Sant’Agostino ci sono in palio punti pesanti per cercare di scalare qualche posizione in classifica. Tanto, magari, da poter pensare di mettersi fianco a fianco con le big del girone. Ma lo stesso pensa la formazione ferrarese che sin qui di punti ne ha guadagnati soltanto due in meno dei romagnoli. Sarà un bel duello, da vivere tutto d’un fiato dal primo all’ultimo minuto. Tutto questo mentre ieri, tornando agli anticipi, la Sampierana si è presa la vetta della classifica rifilando due gol a domicilio al Sanpaimola. Un successo che proietta la squadra di San Piero in Bagno a quota 17 in classifica. Niente domenica in campo per il Castenaso, invece.

Eccellenza, girone B (9ª giornata, ore 14.30): Faenza-Solarolo, Gambettola-Medicina Fossatone, Sant’Agostino-Tropical Coriano. Ieri: Cava Ronco-Vis Novafeltria 2-1, Massa Lombarda-Russi 1-2, Mezzolara-Granamica 3-0, Reno-Pietracuta 2-0, Sanpaimola-Sampierana 1-2. Rinviata (11 dicembre, ore 20.30): Osteria Grande-Castenaso.

Classifica: Sampierana 17; Castenaso, Cava Ronco 15; Pietracuta, Osteria Grande 14; Tropical Coriano, Mezzolara 13; Sant’Agostino 11; Gambettola, Solarolo, Granamica 10; Vis Novafeltria, Sanpaimola 9; Medicina Fossatone 8; Russi, Reno 6; Massa Lombarda 2; Faenza 1.