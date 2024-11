Eccellenza. Il Ponte Buggianese va a Cecina per riscattare il ko col Viareggio

Quest’oggi a Cecina torna in campo il Ponte Buggianese, che prova a mettersi alle spalle il ko subito in casa contro il Viareggio. Una sconfitta immeritata, se si va ad analizzare la gara per intero e ad osservare la buona prestazione offerta dai ragazzi guidati da mister Vettori, a cui è mancato solo il guizzo giusto per buttare la palla alle spalle del portiere avversario Carpita. Un ko però arrivato ancora una volta per colpa di un’altra disattenzione commessa in fase difensiva, che è costata cara, permettendo a Bibaj di segnare l’unico gol del match, che ha poi deciso la contesa. "C’è tanta voglia di rivalsa – ha affermato il dirigente biancorosso Gianni Sensi –. I ragazzi si sono allenati al 100%. Stanno anche offrendo delle belle prestazioni, senza però riuscire a portare a casa il giusto risultato. Non riuscire a fare punti, purtroppo, è un grosso problema. Anche perché nella passata giornata sono venuti fuori dei risultati in coda che nessuno si aspettava e che hanno accorciato parecchio la classifica. Ciò fa anche capire come il campionato sia davvero molto equilibrato". Sul Cecina, prossimo avversario del Ponte Buggianese, questo è stato il suo commento: "E’ un’ottima squadra. Ha riconfermato gran parte dei ragazzi che avevano fatto bene lo scorso anno, e a questo gruppo ben collaudato, ha aggiunto quei due/tre elementi, che si sono già ben amalgamati, e messi pure in mostra. In casa poi giocano molto bene, ed i risultati ottenuti finora lo stanno dimostrando. Dovremo fare molta attenzione, soprattutto in difesa, e dovremo cercare di sfruttare nel miglior modo possibile le occasioni che avremo in avanti". Sul fronte infortuni, sembrano arrivare delle buone notizie. Chelini, che finora era rimasto fermo per dei problemi fisici, dovrebbe aver recuperato, e sarebbe tornato ad allenarsi in gruppo. Non dovrebbe comunque andare in campo dall’inizio, anche perché deve recuperare il ritmo partita.

Simone Lo Iacono