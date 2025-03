Eccellenza. Il Ponte deve battere lo Sporting Cecina

Torna domani (ore 14.30) a giocare al Pertini il Ponte Buggianese per affrontare lo Sporting Cecina. La squadra livornese è in piena lotta per la conquista di un posto nei playoff e può contare su Loris Skerma ed Andrea Brizzi, due ottimi elementi che hanno già segnato 19 gol in due, ovvero la metà esatta delle reti realizzate dal Cecina finora. Ma il Ponte Buggianese che ha conquistato un punto dalla difficile trasferta di Viareggio, punta deciso alla vittoria, per rimanere in corsa per i playout e per evitare la forbice. Ne è convinto anche il dirigente biancorosso Gianni Sensi, che ha parlato del match in programma domenica con queste parole: "Questo incontro è molto importante sia per noi, che per loro. Abbiamo recuperato qualche infortunato, che nelle ultime due gare non era sceso in campo. Inoltre riavremo con noi anche Birindelli, che era rimasto fuori per squalifica. Vedendo le altre gare che sono in programma questo fine settimana, abbiamo solo un unico risultato a disposizione".

Il Ponte Buggianese da questa parte finale di torneo ha bisogno di un cambio di passo. Giocare anche meno bene a livello estetico, ma cercare di essere più concreto: questa deve essere la formula. La auspica anche Sensi: "Giochiamo bene, ma non raccogliamo quanto meritiamo – ha poi detto Sensi –. Si è visto in tante gare che abbiamo giocato quest’anno, e nelle ultime partite disputate. Purtroppo pecchiamo di ingenuità e di inesperienza alcune volte. Però l’atteggiamento mostrato dai ragazzi, sia durante gli allenamenti, che nelle gare giocate, è più che buono. Manca forse il gol. Speriamo che arrivi presto, e che riesca a far ‘esplodere’ tutti i nostri attaccanti. Un po’ come capita a poker, dove si fa da ultimo l’all-In, e ci si porta a casa l’intera posta in palio. Comunque l’obiettivo è sempre quello, ovvero di non prendere la forbice, e di continuare ad andare avanti su questa strada".

Simone Lo Iacono