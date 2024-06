Eccellenza. Il primo colpo del Montespertoli . Liberati torna in gialloverde

Incassate le conferme di gran parte della rosa che si è salvata per la seconda volta di fila in Eccellenza, il Montespertoli ha piazzato anche alla prima mossa in vista della stagione 2023-’24. Il nuovo direttore sportivo Tanini ha infatti riportato in gialloverde il difensore classe 2002 Tommaso Liberati, fortemente voluto da mister Sarti. Liberati arriva dopo una stagione allo Scandicci, nell’altro girone di Eccellenza, mentre a Montespertoli aveva collezionato 27 presenze nel campionato di Eccellenza 2022-’23. Categoria disputata anche la stagione precedente a San Miniato Basso, quando mise insieme 23 ‘gettoni’. Liberati nella sua fin qui giovane carriera ha disputato anche 9 partite con la Primavera-2 del Pisa nella stagione 2019-’20, prima di esordire nel campionato di Serie D sempre con lo Scandicci, 14 gare giocate nel campionato 2020-’21.

Liberati va quindi a completare un reparto difensivo che comprende già Fiaschi, Trapassi, Calonaci, Corradi, Conti e Raba. Adesso il giovane diesse gialloverde Tanini proseguirà a lavorare per inserire altre pedine mirate nell’organico gialloverde, soprattutto in attacco dove ai giovani talenti di casa Marchi, Cremonini, Gasparri e Lotti andrà affiancato un profilo più esperto e che garantisca una certa dose di reti. Magari una scommessa da vincere come successo due stagioni fa con Del Pela.