Eccellenza - Il punto. Castelnuovo, i dirigenti: "Una giornata storta». E Vangioni: "Abbiamo dominato, peccato la traversa»

Inaspettata sconfitta interna del Castelnuovo con il Pontebuggianese, penultimo in classifica. Però rimane al secondo posto in classifica, ormai lontanissimo dalla lepre Camaiore che ha 12 punti in più e con una lunghezza di vantaggio su Massese e Viareggio. Nella vigilia c’era stato anche l’infortunio in allenamento a Casci: ne avrà per 2-3 mesi.

"Con il Pontebuggianese è andato tutto storto – commenta il presidente Alessandro Vichi – . Abbiamo tenuto in mano il gioco per buona parte della gara, ma i nostri avversari sono stati bravi a rifilarci due reti con altrettanti tiri, mentre la nostra dozzina di conclusioni non ha dato alcun risultato". L’allenatore Walter Vangioni appare deluso: "Purtroppo il gioco del calcio presenta anche queste sorprese. Una squadra gioca quasi tutta la gara nella metà campo avversaria e, poi, subisce due gol sugli unici tiri verso la nostra porta. Per la verità il primo ce lo siamo fatti da soli, su quello spiovente su cui ci siamo dimostrati impacciati. Peccato per quella traversa di Grassi poco dopo. Un eventuale gol avrebbe riaperto la gara e sono sicuro che il risultato finale sarebbe stato diverso".

Il team manager Alessandro Moriconi: "C’è poco da commentare. Abbiamo dominato la gara e perso per 2-0. Peccato". "La partita – dice il “dg” Emanuele Vichi – poteva continuare ad oltranza: non avremmo vinto, nonostante aver comandato il gioco per 85’. Sono quelle giornate molto strane dove tutto ti sembra irreale. Faccio i complimenti ai ragazzi, però, che hanno giocato e lottato fino al 95’".

Dino Magistrelli