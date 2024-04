Eccellenza - Il punto. Fanani: "Grande River, lotteremo fino alla fine»

Finale di stagione strepitoso per il River Pieve che, anche contro lo Zenith Prato, ha conquistato una vittoria meritata, tenendo viva la lotta per i play-off.

Partita avvincente e ricca di gol, nella quale i biancorossi sono riusciti ad avere la meglio su una squadra ben attrezzata e di alta classifica.

Per l’allenatore Pacifico Fanani una grande soddisfazione. "Faccio i miei complimenti – ha detto – ai giocatori e a tutto lo staff. Abbiamo giocato una grande partita, combattutissima, che ci ha visti recuperare per ben due volte il risultato. Siamo andati in svantaggio dopo pochi minuti, ma, verso la fine del primo tempo, grazie a un gran gol di Cecchini dal limite dell’area, abbiamo pareggiato".

"Nella ripresa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, lo Zenith Prato è ritornato in vantaggio. Ma, con l’ingresso di Fruzzetti, autore di una doppietta, siamo, alla fine, riusciti a portare a casa una vittoria davvero meritata".

Come nel derby disputato contro il Camaiore, il River Pieve ha confermato un ottimo stato di forma.

"In sintesi – ha concluso Fanani – si è trattato di una partita eccezionale. Adesso dobbiamo continuare a fare del nostro meglio in queste ultime tre gare di campionato".

Domenica prossima il River Pieve giocherà in casa e affronterà il Pontebuggianese. I biancorossi, a questo punto, tenteranno fino all’ ultimo di entrare nei play-off.

Federico Santarini