Eccellenza - il punto. Fanani: "Il River ha gestito bene. Tre punti preziosi»

Ancora una bella vittoria per il River Pieve. Contro il Castelfiorentino United cala il poker e si allontana ulteriormente dalla zona bassa di classifica. Soddisfatto l’allenatore Pacifico Fanani. "Ogni partita in Eccellenza è difficile e occorre sempre dare il massimo – afferma – . Abbiamo fatto una buona gara. I ragazzi sono stati bravi e nell’arco di un quarto d’ora eravamo già in doppio vantaggio. Ci siamo, poi, fatti sorprendere, hanno accorciato le distanze, ma subito dopo Morelli ha segnato la terza rete".

"Nel secondo tempo – continua il tecnico – abbiamo amministrato bene e siamo riusciti a chiudere la partita grazie ancora a Morelli, a conclusione di una bella azione di Tocci e Bachini. Stiamo attraversando un buon periodo e dobbiamo continuare su questa strada. Si tratta di tre punti importanti che ci fanno ben sperare per il futuro". Domenica prossima il River Pieve giocherà fuori casa con il Lanciotto Campi.

Federico Santarini