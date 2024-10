Eccellenza Il riscatto. Massese rivitalizzata. Bertipagani protagonista: "Stavolta è andata bene»

La Massese è tornata da Santa Croce sull’Arno con una bella vittoria e tre punti importanti per la classifica. A dare il là al successo bianconero è stato Tommaso Bertipagani con una parabola maligna che ha beffato il portiere. Tiro o cross? "Sono traiettorie che io e Lorenzini proviamo in allenamento. Diciamo semplicemente che stavolta è andata bene". Il centrocampista massese sembra già aver trovato la sua posizione in campo e un buon stato di forma. "La condizione si può sempre migliorare ma sono soddisfatto del mio ambientamento. Qui siamo tanti giocatori, tutti bravi, e disponibili a recepire le richieste dell’allenatore".

Anche al “Masini“ Buffa si è confermato mattatore con una doppietta. "Buffa non è solo gol – si è espresso Bertipagani sul compagno –. La gente lo guarda solo per i gol ma bisogna vedere anche il lavoro che fa in fase difensiva e senza palla".

Da un protagonista all’altro ecco Samuel Favret che proprio a Buffa ha servito l’assist per uno dei gol. "Ci siamo rifatti di domenica scorsa – ha spiegato l’esterno classe 2005 – quando avremmo meritato maggior fortuna. La Cuoiopelli è una squadra giovane che nel primo tempo ci ha impegnati ma nella ripresa siamo stati meglio di loro sotto tutti gli aspetti e siamo arrivati molte volte davanti al loro portiere. Ora ci aspetta il Real Forte Querceta e sappiamo bene che sarà una gara diversa dalle due di Coppa dove lo abbiamo battuto".

La chiusura è per Antonio Brizzi, il decano della squadra, che in campo si fa sempre sentire dispensando anche consigli ai compagni. "Cerco di sopperire alla minor freschezza fisica anche con la parola – conferma il regista –. Contro la Cuoiopelli siamo riusciti a creare tanto perché ripartivamo benissimo con Goh, Lorenzini e le mezzali. Andando tanto nell’area di rigore avversaria e non chiudendo l’azione gli avversari ci sono partiti qualche volta in contropiede ma senza mai creare pericoli o tirare in porta. Rimane un peccato la sconfitta di domenica scorsa perché la prestazione l’avevamo fatta e con tre gare vinte adesso si parlerebbe diversamente. Ci serve più continuità. Il Camaiore è partito alla grande e sta facendo un ottimo inizio di campionato. Se riesce a mantenere questo ritmo e vincerle tutte sicuramente meriterà. Se mollerà qualcosa, invece, le squadre dietro dovranno cercare di farsi trovare pronte".