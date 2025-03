Eccellenza: il tecnico ha preso il posto di Ferraboschi. Nuova missione salvezza per Bonini: "Rolo, sarà durissima»

Il Rolo ha scelto Lauro Bonini dopo l’esonero di Pietro Ferraboschi, a cui è stato fatale il 4-0 casalingo di domenica con la Vianese. Bonini proverà a salvare l’Eccellenza quando mancano solo 4 partite (più eventuali playout) alla fine.

Mister Bonini, non è nuovo a situazioni difficili. "Diciamo che sono abituato (sorride, ndr) a confrontarmi con salvezze difficili".

L’ultima sua esperienza due anni fa al Salso in D. "Situazione che al mio arrivo era già compromessa ed è finita male. Anche per questo ho tanta voglia di rimettermi in gioco".

Non è la sua prima volta a Rolo. "Nel 1992-93 giocai lì, in Promozione, la mia ultima stagione da calciatore. Erano i primi tempi del nuovo corso societario e da allora è rimasto il diesse Giancarlo Bruini".

Avete 25 punti e siete quart’ultimi: obiettivo? "Mantenerne tre alle spalle per evitare il terz’ultimo posto. Questo perché è probabile che la terz’ultima retroceda direttamente senza playout, visto il distacco notevole con la tredicesima".

Sfiderete Arcetana, Zola, Fidentina e Terre di Castelli. "Prima di tutto dobbiamo guardare a noi e spingere al massimo. Alle spalle abbiamo Colorno e Sporting Scandiano che, però, sfideranno entrambe l’ultima che le ha perse tutte (Virtus Castelfranco, ndr). Tutto è possibile nel calcio, ma dobbiamo considerare questo aspetto. Inoltre proprio Colorno e Sporting si sfideranno tra loro".

Andiamo all’esordio: domenica ad Arceto. "Un ambiente che conosco bene. È il peggior avversario che ci potesse capitare, non perdono da 6 gare".