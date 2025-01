Eccellenza. Il Tropical non vuole fermarsi. Il Pietracuta ospita il Solarolo

Una battuta d’arresto da cancellare in fretta. Proverà a farlo oggi il Tropical Coriano nei novanta minuti sul campo del Massa Lombarda. La sconfitta dello scorso turno nel faccia a faccia con il Mezzolara ha dimezzato il vantaggio del Tropical primo della classe. Che ora non può permettersi più di rallentare. Gara casalinga per il Pietracuta che attende la visita del Solarolo, mentre la Vis Novafeltria è impegnata in casa contro il Medicina Fossatone.

Eccellenza. Girone B (21ª giornata, ore 14.30): Faenza-Russi, Gambettola-Sanpaimola, Granamica-Sampierana, Massa Lombarda-Tropical Coriano, Mezzolara-Castenaso, Pietracuta-Solarolo, Reno-Osteria Grande, Vis Novafeltria-Medicina Fossatone. Ieri: Fcr Forlì-Sant’Agostino. Classifica: Tropical Coriano 43; Mezzolara 40; Castenaso 38; Pietracuta 36; Sampierana 33; Gambettola 30; Fcr Forlì, Reno, Medicina Fossatone 26; Sanpaimola, Sant’Agostino, Osteria Grande 25; Massa Lombarda 23; Solarolo 21; Russi 19; Faenza 17; Vis Novafeltria 16; Granamica 14.