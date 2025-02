Eccellenza. Il Viareggio è in crisi. Terza sconfitta di fila

sestese

SESTESE: Giuntini; Matteo, Mernacaj, Pisaneschi, Pisaniello; Dianda (48’ st Vilcea), Cirillo, Sarr (10’ st Gaffarelli), Ciotola; Manganiello (23’ st Ermini); Berti (35’ st Vannini). All.Ciaramelli (squal. Polloni).

VIAREGGIO: Carpita; Morandini (10’ st Bellini), Ricci, Nannetti, Bertelli; Bianchi (17’ st Ferrarese), Remedi; C. Belluomini, Bibaj, Baracchini; Ortolini. All. Amoroso.

Arbitro: Evangelista di Treviglio.

Reti: 20’ pt Berti (S), 30’ Pisaneschi (S).

Note: ammoniti Nannetti (V), Ricci (V), Cirillo (S) e Ferrarese (V); angoli 9-4 per il Viareggio; recupero 0’ pt e 4’ st.

SESTO FIORENTINO – Si acuisce la crisi di risultati del Viareggio che scivola 11°, vede allontanarsi i playoff e deve iniziare a guardarsi le spalle per non rischiare di essere risucchiato nei playout. Le zebre vivono pure un momento di gran sfortuna: la sconfitta 2-0 a Sesto è troppo penalizzante. Ma fra gol mangiati (anche clamorosi), legni colpiti e grandi parate dei portieri... di fatto succede che da settimane siamo sempre a raccontare la stessa storia. E quella delle tante assenze (che perdurano e limitano di molto le scelte di Amoroso, anche per provare a cambiare a gara in corso) non può esser la scusante. I numeri sono impietosi e parlano di 3 sconfitte di fila (tutte senza segnare) e di appena 6 punti fatti nelle ultime 8 gare (di cui 6 chiuse senza mai far gol). Ieri al “Torrini“ senza Bertacca, Morelli, Goh e Frroku le zebre vanno sotto al 20’ sul gran sinistro da fuori all’angolino di Berti che riceve tutto solo fra le linee la sponda aerea di Manganiello da lancio del terzino Matteo. Al 24’ Baracchini si divora l’1-1. Al 27’ Giuntini devia sul palo la super punizione di Bibaj. Poi al 30’ il raddoppio di Pisaneschi in facile tap-in dopo la respinta corta di Carpita sull’inzuccata sul primo palo di Berti da corner di Ciotola da sinistra. Bibaj al 37’ impegna di nuovo Giuntini su punizione da lontano. Nella ripresa ci provano al 4’ Belluomini (che spreca), al 15’ Ortolini in rovesciata (a lato), al 20’ ancora Belluomini in spaccata su servizio di Baracchini da sinistra (trovando un miracoloso Giuntini) ed al 32’ Ortolini (incornando fuori di un soffio sul cross di Ferrarese).