Eccellenza, in campo alle 16.30. Sant’Agostino debutta in casa. Arriva il rinnovato Granamica

Da oggi si fa sul serio, cominciano (ore 16.30) le partite ufficiali per i dilettanti, quelle di Coppa. Il Sant’Agostino, l’unica ferrarese superstite del campionato di Eccellenza, riceve il Granamica. Avvertenza: non è la squadra brillante che l’anno scorso, guidata da Davide Marchini, si era classificata al secondo posto ed era stata eliminata dallo Zenit Prato ai play off. Tanto per cominciare non c’è più Marchini, tornato al Progresso in D, ma dei tanti giocatori che aveva fatto le fortune della formazione bolognese è rimasto il solo Baldazzi, mentre il Sant’Agostino costruito in estate è un undici competitivo, in grado di arrivare nelle prime posizioni.

Bolognesi ridimensionati quindi, e ramarri competitivi ancora una volta, e che fin qui hanno disputato tre amichevoli: "Con l’Adriese abbiamo perso 2-0 – ricorda il direttore sportivo Marco Secchieroli – ma c’erano delle attenuanti: eravamo indietro di condizione e affrontavamo un avversario forte, che punta alla promozione in C. Con la Portuense le gambe giravano un po’ meglio, tanto che il 2-0 finale ci sta stretto, ma i rossoneri a loro volta erano più indietro rispetto a noi nella preparazione. L’ultima amichevole l’abbiamo giocata mercoledì a San Carlo contro la X Martiri, ne è uscito un 2-2 divertente; è stata una partita dai due volti: nel primo tempo gli ospiti si erano portati sul 2-0, ma avevamo fatto giocare tutti i giovani, chiuso infatti con il doppio svantaggio, con gol dell’ex Pallara di testa ed Evali; nel secondo è entrate la squadra base e la musica è cambiata, con gol di Fiorini e il pareggio su rigore di Pellielo". Che Granamica si aspetta? "Non l’ho ancora visto direttamente, mi hanno parlato di una squadra giovane e dinamica. Per quanto ci riguarda, alla coppa teniamo, abbiamo una panchina lunga, che ci consente di affrontare entrambe le competizioni".

Il Sant’Agostino la domenica successiva sarà impegnato a Sant’Alberto, nel Ravennate, contro il Reno, nella partita d’esordio del campionato.

Franco Vanini