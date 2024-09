Serie C. Il Carpi verso il debutto. Vendite a gonfie vele

Procede col vento in poppa la prevendita per la sfida di domani sera col Rimini che segnerà il ritorno del Carpi in C. Dopo appena un giorno e mezzo di prevendita sono già quasi 1200 i tagliandi venduti: dal conteggio vanno esclusi i quasi 500 abbonati, gli accrediti e le scuole calcio che sono state invitate, che portano il totale già così vicino a quota 2mila, con ancora due giorni di prevendita disponibili. I tagliandi saranno acquistabili anche oggi solo online su Vivaticket e domani sia online che nel botteghino del piazzale della palestra ’Gallesi’ dalle 16 sino alle 21,30. Questi i prezzi: tribuna centrale 40 euro, laterali 25 (ridotto donna, U18, over 65 e disabili 23 euro), distinti 20 euro, curva 15 euro (ridotto 13), gratis gli U14.

Dal campo. Per Filippo Puletto gli esami hanno escluso la lesione alla coscia, si tratta di stiramento con una ventina di giorni di stop e mirino sulla gara col Perugia di domenica 8. Ieri altre prove all’antistadio: possibile Rossini terzino destro e Tcheuna a sinistra, mediana con Forapani e in attacco Saporetti (foto) o Sereni con Gerbi e Stanzani. QUI Rimini. I biancorossi di Buscè arrivano domani sera senza l’attaccante Cernigoi, non convocato nemmeno per le due gare di Coppa Italia vinte e in uscita sul mercato (zero reti l’anno sorso e ingaggio vicino ai 100mila euro…), l’esterno Chiarella (ex Catania) infortunato e col dubbio del difensore centrale Bellodi acciaccato. Possibile la conferma nel 4-3-3 della squadra di Lumezzane. Di certo l’ex biancorosso De Vitis sarà al centro della difesa, in attacco Parigi o Ubaldi con Cioffi a sinistra e uno fra Dobrev e Malagrida a destra.

Davide Setti