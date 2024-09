Serie "D» - L’amichevole. Tau deve cedere al Grosseto. Ma ottimi 60’ per gli amaranto

Le voci rimangono tali. Riccobono e il Tau Altopascio, per il momento, rimangono distanti. Il talentuoso giocatore del Grosseto era dato da molti addetti ai lavori vicino al club amaranto. Ma la società, per il momento, smentisce.

Ieri è partito dalla panchina nell’amichevole che il Grosseto ha sostenuto allo stadio di via Rosselli di Altopascio, vincendo per 4-2. Entrato nella ripresa, ha segnato un gol magistrale su punizione, salvo, poi, dare un saggio delle proprie qualità tecniche e di palleggio. Per il resto, bella partita nell’ultimo test prima della Coppa Italia per entrambe. Due volte avanti il Tau: prima con Motti; poi il pari ospite su rigore e nuovo vantaggio per il team allenato da Venturi con Andolfi, uno che l’appuntamento con il gol lo rispetta sempre. Si va al riposo sul 2-1 per Meucci e compagni.

Nella ripresa la prodezza balistica di Riccobono per il 2-2 del Grosseto che, poi, ribalta il match grazie a Benucci. Dopo il 4-4 con il Ghiviborgo, altro festival del gol dei maremmani che avevano superato il Tau nella finale dei play-off e che, in questa stagione, non si incontreranno, poiché inseriti in gironi diversi.

Nel finale, con una ridda di sostituzioni, i "torelli" arrotondano sul 4-2, mentre i padroni di casa fanno scendere in campo i ragazzini. Ottimi sessanta minuti per la "Venturi band". Altra notizia assai positiva il quarto d’ora giocato da Bruzzo e Gonzi nel finale, due atleti su cui il tecnico fa affidamento e che, sinora, erano stati bloccati da infortuni e che, adesso, appaiono recuperati.

Per il Tau, fin qui, due successi, con Perignano e Camaiore; due ko, con Pisa e Grosseto ed un pareggio, con la Pistoiese: questo il bilancio delle amichevoli estive. Adesso l’obiettivo è affrontare la Coppa Italia come buon viatico per il debutto in campionato che, per il Tau, è previsto l’8 settembre, in casa, contro il blasonato San Marino e con la curiosità di misurarsi con squadre nuove.

Massimo Stefanini