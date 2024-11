Eccellenza, in campo oggi pomeriggio per l’anticipo. Palazzi pronto al debutto. La Baldaccio sfida l’Asta

Gioca d’anticipo il campionato di Eccellenza che parte questo pomeriggio con la sfida in programma alle 14.30 sul campo di Colle Val d’Elsa tra l’Asta e la Baldaccio Bruni. I padroni di casa con i loro 17 punti cercando di entrare, puntando a raccogliere un successo, sul trenino playoff. Per quanto riguarda invece la Baldaccio Bruni la partita di questo pomeriggio segnerà l’inizio della seconda esperienza di Mario Palazzi alla guida dei biancoverdi. In settimana infatti si è consumato la separazione tra la società di Anghiari e il tecnico Baldolini, all’indomani del ko patito in campionato contro il Foiano. Il 3-0 messo a segno dagli amaranto è costato la panchina al tecnico della Baldaccio che adesso si ritrova al quintultimo posto in una posizione davvero scomoda visto che insieme ai biancoverdi a quota 11 punti figurano anche Sinalunghese e Lanciotto, mentre fanalini di coda con 10 punti a testa sono Fortis Juventus ed Antella. Da qui la decisione di voltare la pagina. Palazzi torna quindi sulla panchina della Baldaccio che aveva già condotto alla salvezza al termine della stagione 2021-2022. Adesso un nuovo inizio certamente contro un avversario non facile. E a proposito di ricorsi storici Palazzi esordirà a Colle Val d’Elsa nell’impianto dove si allenava anche il Siena quando lui era nello staff di Serse Cosmi.

Per quanto riguarda le altre aretine il Foiano scenderà in campo domani in casa contro la Rondinella Marzocco, per quello che è aun autentico esame di maturità tra due formazioni appaiate a quota 16 punti in classifica. Per la Castiglionese di Roberto Fani, prima della classe, sfida a dir poco impegnativa alle 14.30 sul campo dell’Olmoponte contro lo Scandicci per cercare di blindare il primo posto in classifica e magari tentare l’allungo ai danni non solo dei blues fiorentini ma anche della prima inseguitrice Affrico.

Matteo Marzotti