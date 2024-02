Eccellenza, in campo per l’anticipo del girone B (ore 14,30). Zacchei contro i tabù. Arriva lo Scandicci

Sarà il Foiano ad inaugurare la 25esima giornata del campionato di Eccellenza per il girone B. La squadra di Filippo Zacchei anticipa e di fatto viene incontro anche ai propri sostenitori che domani non dovranno dividersi tra la partita degli amaranto e il carnevale più antico d’Italia visto che per l’occasione il Foiano anticipa a questo pomeriggio la sfida contro lo Scandicci, con calcio di inizio alle 14.30 allo stadio dei Pini. I ragazzi di Zacchei avranno un compito decisamente difficile come quello di fermare la corsa dei blues, quarta forza del girone, a meno tre dal secondo posto occupato attulamente dal Signa. Il Foiano invece da un periodo non proprio positivo, dove ha pesato una flessione più nei risultati che nelle prestazioni della squadra come dimostrano i numeri del recente cammino. Due pareggi e due sconfitte hanno segnato le ultime quattro uscite di Adami e compagni, con l’ultima successo datato 14 gennaio in casa del Firenze Ovest per 2-0.

Ma oggi pomeriggio oltre a superare l’esame di maturità per tornare in corsa sul trenino playoff c’è altro. Il Foiano oltre a non vincere da quasi un mese tra le mura maiche dello stadio dei Pini ha vinto solo tre volte, e l’ultimo successo casalingo è datato addirittura 22 ottobre, quando a cadere sotto i colpi degli amaranto fu il Pontassieve.

Zacchei conta di poter utilizzare tutti i calciatori a sua disposizione in una partita decisamente calda e rica comunque di fascino visto e considerata la tradizione dei locali e il recente passato in serie D ma anche il valore del vivaio dello Scandicci che, come detto, cercherà di allungare la propria serie utile ad oggi di due pareggi e due vittorie di fila nelle ultime quattro giornate. Atesso un buon afflusso di pubblico sulla tribuna dello stadio dei Pini per l’incontro che interessa i piani alti del gruppo B di Eccellenza.

M.M.