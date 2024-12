Eccellenza. In casa Tropical Coriano si continua a correre

Nel periodo natalizio in casa Tropical Coriano continuano gli allenamenti dell’attività agonistica e di base. E, intanto, il centrocampista centrale Alessandro Musso, classe 2009, è stato convocato in Rappresentativa provinciale Under 16 per il raduno di giovedì 9 a Ospedaletto. Prima di Natale al Pala Sic la famiglia Tropical si è ritrovata per la festa degli auguri. Presenti i tesserati delle squadre di calcio e di volley dello Junior Coriano e le loro famiglie, insieme al sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore allo Sport Anna Pecci. Sono intervenute circa 200 persone per lo scambio di auguri in un pomeriggio di festa che si è concluso con la tradizionale tombola e merenda con pandoro e panettone. La società ha regalato ai suoi tesserati l’album delle figurine che sono acquistabili in diversi punti vendita del comune di Coriano.