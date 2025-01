Eccellenza in trasferta . Certaldo, scontro salvezza

Parte in trasferta il nuovo anno delle tre compagini locali di Eccellenza, impegnate domani alle 14.30 nella 17esima giornata. Partiamo dal Fucecchio, che dopo l’ottima chiusura di 2024 con due successi casalinghi con Ponsacco e Sporting Cecina, sarà di scena a Perignano in un importante scontro salvezza. I padroni di casa sono infatti terzultimi con 14 punti, sei in meno dei bianconeri. Perignano durante la sosta per le festività natalizie ha cambiato guida tecnica esonerando Falivena ed affidandosi a Pacifico Fanani, oltre ad inserire diversi elementi nuovi grazie alla finestra invernale di mercato. Tra questi, anche il giovane fantasista Badalassi, ex di turno, insieme all’attaccante rossoblù Taraj e al bomber del Fucecchio Sciapi, 84 gol in 98 presenze a Perignano. All’andata finì a reti bianche come la sfida casalinga del Montespertoli con il Viareggio, dove invece i gialloverdi saranno di scena domani al Marco Polo Sporting Center.

Una gara complicata per gli uomini di Sarti, visto che i versiliesi sono in piena zona play-off e in casa hanno perso solo lo scorso 6 ottobre nel derby con la capolista Camaiore. Capitan Maltomini e compagni hanno comunque chiuso bene il 2024 con una vittoria e un pari che hanno portato il bottino valdelsano a quota 22, a meno cinque dal Viareggio, ma in trasferta sono reduci da due sconfitte consecutive a Sesto Fiorentino e Castelnuovo Garfagnana. Chiudiamo con il Certaldo, che aprirà il suo 2025 con lo scontro diretto in chiave salvezza di Ponsacco. Le due squadre sono appaiate a quota 16 e in questo momento sarebbero entrambe costrette a disputare i play-out per salvarsi. All’andata finì 1-1 e tra le mura amiche il Ponsacco ha battuto solo il fanalino di coda Cuoiopelli, ma prima della sosta è andato a vincere in casa della Pro Livorno, team in lotta per i play-off. Il Certaldo ha il peggior attacco del campionato, ma in trasferta ha comunque già vinto tre volte, compresi gli altri due scontri diretti con Perignano e Pontebuggianese.

Simone Cioni