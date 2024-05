Eccellenza, intanto sarà presentato il tecnico Massimo Macelloni. Ponsacco, scatta il memorial "Bruno Gasperini»

Con due giornate in anticipo alla fine del campionato, il presidente dei Mobilieri Valerio Sisti, aveva annunciato che la categoria dell’Eccellenza che la squadra giocherà la stagione prossima sarà una rivincita non solo per il leader dei rossoblu ma anche per gli sportivi locali. "Le parole sono importanti" ha detto il celebre regista Moretti, ed i fatti, possiamo aggiungere, lo sono di più. Il presidente sta mantenendo le sue intenzioni addirittura bruciando i tempi confermando che vuole: "ricreare uno staff sia per la prima squadra squadra che per il settore giovanile che ci permetta di avere soddisfazioni che la città di Ponsacco merita".

Appena il tempo di chiudere la triste pagina della serie D con l’ultima gara di domenica scorsa e due importanti iniziative sono programmate al Comunale. Si parte con la presentazione del nuovo staff tecnico della prima squadra e della squadra Juniores venerdi ore 18. Si tratta del nuovo allenatore rossoblu Massimo Macelloni, per nove anni mister del Cenaia, che ha condotto alla serie D, poi dimessosi quest’anno alla 13° giornata. Nuovo anche il direttore sportivo Alberto Socci, già direttore sportivo della Larcianese che avrà il doppio ruolo per Juniores e Prima Squadra mentre i giovani saranno allenati dal neo-rossoblu Enrico Pertici. Inoltre sono in ultimazione i preparativi per la manifestazione di domenica 12 maggio che vedrà un confronto fra le scuole calcio giovanili della Soccer Accademy dei Mobilieri del presidente Paolo Favati e quella dell’Impruneta Tavarnuzze guidata dal concittadino Claudio Piccinetti promotore di questa giornata all’insegna del calcio giovanile. L’appuntamento sarà intitolato secondo "Memorial Bruno Gasperini", storico indimenticabile personaggio del calcio ponsacchino. Scenderanno in campo gli Esordienti 2011 e 12, Pulcini 2013 e 14, Primi Calci 2015 e 16, Piccoli amici 2017 e 18, gli incontri avranno inizio dalle ore 9,30 fino alle 17 (area ristoro dalle 12:30).

Luciano lombardi