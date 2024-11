Eccellenza. Iommi: "Sangiustese, serve più attenzione»

"Non c’è da fare tragedie per questi risultati, è un campionato talmente equilibrato in cui basta un episodio per decidere la gare, ultimamente gli episodi non ci hanno affatto premiato". Giacomo Iommi, esperto difensore della Sangiustese, tira le somme dopo le ultime quattro gare che hanno fruttato solo un punto. "Dobbiamo continuare a fornire queste prestazioni – aggiunge – perché alla fine arriveranno i momenti più felici e anche più fortunati". C’è da guardare avanti tenendo a mente queste ultime partite. "La lezione – dice Iommi – è che bisogna sempre stare attenti perché anche dalla situazione più banale, come ci è successo a Urbania nel finale su rimessa laterale, è possibile decidere una gara. È un campionato così livellato e difficile in cui non si può mai abbassare l’attenzione". E adesso c’è da pensare all’Urbino. "Ci attende un avversario forte – ammonisce Iommi – che negli ultimi anni è sempre stato protagonista, non sta attraversando un buon momento come noi e come noi ha cambiato molto in estate, in simili casi ci vuole tempo ma l’Urbino ha i requisiti per lottare per i playoff". Iommi, classe 1982, ha l’entusiasmo di sempre. "L’età non mi pesa, il calcio - conclude - è una passione che ho da sempre: tengo il passo degli altri e gli allenamenti non mi pesano, così vado avanti".