Eccellenza: undicesima giornata. Mobilieri e Fratres, derby per provare a svoltare

Giornata numero undici nel girone A di Eccellenza con il derby della Valdera tra Mobilieri Ponsacco e Fratres Perignano. Si gioca al Matteoli di Perignano una delle gare di campanile più sentite dell’intero campionato. Tra due squadre che hanno bisogno di svoltare. Il Fratres per lasciare la zona a rischio della classifica, i Mobilieri per cercare di scattare verso la rincorsa alla parte più alta della classifica. Nel Fratres Perignano mancherà Leonardo Passerotti (squalificato). I Mobilieri sono undicesimi in classifica con 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte), il Fratres è tredicesimo con 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte. E’ evidente come entrambe abbiamo un grande bisogno di punti. In genere queste partite finiscono in pareggio. Ed è il risultato più probabile visto l’andamento nelle prime dieci giornate delle due compagini. Sommando le gare della squadra di Roberto Falivena e di Massimo Macelloni (nella foto) su venti scontri la metà è finita pari. Il Cenaia torna al Pennati dopo la sconfitta di Santa Croce contro la Cuoiopelli per affrontare il Real Forte Querceta. E’, quella di domani, la gara tra due delle squadre più forti del girone, entrambe retrocesse dalla serie D. Ma, mentre il Cenaia, a parte lo stop di Santa Croce, sta rispettando i pronostici viaggiando nei quartieri altissimi della graduatoria, il Real Forte Querceta arranca. Il pronostico dice Cenaia (che, però, non avrà Matteo Rossi e Daniele Puleo etrambi squalificati dopo le espulsioni di domenica scontro contro la Cuoio, mentre nel Real Forte Querceta mancherà Niccolò Micchi, anche lui squalificato), ma è più una gara da tripla. Infine, la Cuoiopelli parte sfavorita nella trasferta di Viareggio. Ma lo era anche domenica scorsa contro il Cenaia e anche mercoledì in Coppa Italia nel derby contro il Fucecchio. Invece i ragazzini di D’Addario hanno battuto gli arancioverdi conquistano la prima vittoria in campionato e mercoledì hanno eliminato i bianconeri del bomber Sciapi ai rigori. La Cuoio che giocava bene ma non faceva punti ora ha una consapevolezza in più. Sa anche fare punti. Inizio gare alle 14,30.