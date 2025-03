Eccellenza. Ionni: "Matelica, e pensare che l’inizio è stato buono»

Il Matelica che non ti aspetti. Passi la sconfitta in casa della leader Montecchio, ma raccogliere 0 punti nelle ultime due gare interne – prima col Montegranaro, poi con la Sangiustese – è il segnale che la stagione del ritorno del Club biancorosso in Eccellenza debba essere sofferta fino in fondo. Nel gruppetto delle squadre in corsa per evitare i play out la compagine matelicese resta l’unica ancora in bilico; le altre (Urbania, Fabriano Cerreto e Montefano) si sono messe in salvo nell’ultimo turno. C’è ancora da restare concentrati sul pezzo, a partire dal prossimo match casalingo di domenica contro l’Urbino, che naviga in piena zona playoff. Mancano tre gare al termine e bisogna fare almeno tre punti per evitare lo spareggio-salvezza con Portuali Dorica o Atletico Mariner. "I ragazzi non sono appagati né rassegnati – spiega l’allenatore Ettore Ionni – perché li vedo in allenamento e stanno dando il massimo. Avevamo iniziato molto bene la sfida con la Sangiustese che aveva portato ad almeno due o tre limpide occasioni. E se fossimo andati in vantaggio, forse avremmo commentato un’altra gara. Questo soprattutto perché, una volta sbloccato il match, i ragazzi avrebbero preso fiducia e giocato con meno paura. Invece abbiamo preso gol al primo pericolo subito, poi ci siamo innervositi e abbiamo perso lucidità".

m. g.