Eccellenza. K Sport, Urbania e Urbino: il bicchiere è mezzo pieno

In vetta nel campionato di Eccellenza c’è l’allungo della Civitanovese, ora a più tre da K Sport e Montegranaro, ma la classifica ha ancora tutto da esprimere considerando che dalla capolista a scendere nel raggio di 7 punti ci sono ben 9 squadre. Tra queste le tre provinciali che domenica hanno riportato a casa un punto a testa. In fondo l’Atletico Azzurra Colli, a meno di una rimonta (difficile), sembra la più serie candidata alla retrocessione diretta. UrQui Urbania. Pari e patta dell’Urbania in quel di Chiesanuova. "Usciamo – commenta il diesse durantino Stefano Maggi – con qualche rammarico perché eravamo in vantaggio di due reti, dopo un grande primo tempo da parte nostra in entrambe le fasi. L’episodio del rigore ad inizio ripresa ha riaperto la gara, poi onestamente abbiamo un po’ sofferto ma anche per merito della forza del Chiesanuova. Peccato per l’inesistente espulsione di Nouri che ci priverà di un giocatore importante nel big match con la Civitanovese". Qui Urbino. Il pareggio casalingo con il Montegranaro è commentato dal direttore generale dei ducali Ivan Santi: "Partita segnata dall’espulsione di un calciatore del Montegranaro al 4’. Poteva essere una situazione di potenziale vantaggio ma come spesso ci è capitato con l’uomo in più abbiamo fatto una grande fatica a fare gioco. Loro si sono chiusi a riccio, lasciando un solo giocatore in avanti. Ci abbiamo provato ma piano piano gli spazi si sono chiusi e non siamo riusciti a trovare velocità di gioco e soluzione vincente. Forse è mancato anche un po’ di coraggio e di serenità. Purtroppo la ricerca di questa vittoria ci porta via delle energie mentali e in questo momento non siamo completamente sereni nelle giocate. Di fronte avevamo una grande squadra, per di più in salute e difficile da affrontare per tutti. Peccato perché al 90’ abbiamo avuto una occasione colossale con Magnani sul cui colpo di testa il loro portiere Taborda ha fatto il classico miracolo di giornata. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e andare a fare risultato fuori casa, riprendendo serenità cattiveria agonistica e gioco".

Qui Montecchio Gallo. A commentare il pari in quel di Osimo è il direttore generale della K Sport Matteo Mariani: "A Osimo non è stata una bella gara, la partita è rimasta molto contratta per gli interi novanta minuti con rare occasioni da gol. L’occasione più grande è stata per noi il palo di Magnanelli nel primo tempo ma il risultato più giusto era sicuramente lo zero a zero. Non siamo stati bravi a sfruttare le assenze a centrocampo dei nostri avversari e a tratti abbiamo subìto anche il loro peso offensivo senza aver la forza di reagire. Dopo un discreto primo tempo mi sarei aspettato il secondo affrontato con più cattiveria e determinazione, invece ci siamo adattati un po’ troppo al nostro avversario. Prendiamo comunque il punto che è sempre positivo muovere la classifica, senza subire nessuna rete. Domenica prossima l’Urbania ospiterà la capolista Civitanovese per un match sicuramente avvincente, l’Urbino andrà a far visita al Montegiorgio mentre la K Sport Montecchio Gallo affronterà tra le proprie mura il Monturano Campiglione.

Amedeo Pisciolini