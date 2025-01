Eccellenza, la 4ª giornata: "Maceratese sotto esame"

La quarta giornata di ritorno di Eccellenza è presentata da Luca Manisera che ha allenato Vigor Castelfidardo, Portorecanati e Montefano.

Atletico Mariner-Monturano: "È uno scontro salvezza tra squadre motivate: per l’Atletico è fondamentale vincere altrimenti diventa troppo ampio il distacco dalle concorrenti. Per il Monturano è indispensabile uscire da un momento in cui non sta facendo benissimo".

Urbino-Osimana: "Una partita playoff tra squadre presentatesi al via con ambizioni importanti, entrambe non riescono a prendere il ritmo giusto per dare continuità ai risultati così muovere la classifica è indispensabile per restare in scia di chi è in lotta per i playoff".

Montegranaro-Maceratese: "Per la Maceratese è una delle gare più difficili, i biancorossi stanno facendo benissimo ma non riescono a scrollarsi di dosso le due inseguitrici. Il Montegranaro è una formazione ben allestita che meriterebbe di stare nel gruppo delle inseguitrici delle prime tre. Per la Maceratese sarebbe importantissimo fare risultato".

Matelica-Portuali Dorica: "Il Matelica era partito forte mentre adesso ha bisogno di fare punti per non scivolare nella zona a rischio, dall’altra parte troverà i Portuali motivati dalla vittoria sull’Urbino e dalla possibilità di avvicinarsi a una zona più tranquilla".

Montefano-K Sport Montecchio Gallo: "Il Montefano è atteso da una gara complicata considerando il valore della K Sport che sarà stramotivata dai risultati e dalla vittoria nel derby con l’Urbania. I locali dovranno iniziare a fare bottino pieno perché dietro cominciano a fare punti e devono stare attenti a non rimanere invischiati nella lotta per la permanenza nella categoria".

Sangiustese-Chiesanuova: "Si sfidano le squadre più in forma. La Sangiustese sta facendo molto bene nel girone di ritorno, si tratta di una rosa importante e ben allenata. Per il Chiesanuova è un impegno difficile, ma sarà più che animato essendo motivato dal sogno serie D".

Tolentino-Fabriano Cerreto: "Il Tolentino ha bisogno di punti per confermare quanto di buono fatto; anche il Fabriano ha la stessa esigenza per non far scappare la sestultima. È una gara importante, come del resto saranno quelle in programma in questo mese-mese mezzo in cui si delineranno tante posizioni".

Urbania-Fano: "L’Urbania è forte, ma dopo la vittoria in Coppa non ha fatto benissimo in campionato. Ecco l’occasione per riprendere il cammino, anche se finora gli avversari non hanno mai dilagato contro il Fano che ha così dimostrato di stare ancora sul pezzo nonostante tutto".