Eccellenza, la Baldaccio Bruni in casa con l’Asta Taverne. Castiglionese in casa della capolista. Il Foiano chiede strada alla Rondinella

Obiettivo confermarsi, provare a chiudere in crescendo una stagione iniziata con l’obiettivo di lottare nelle primissime posizione e corretta in corsa per dare una scossa al digiuno di vittorie. Ecco con quale obiettivo la Castiglionese di Filippo Zacchei questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 14.30) farà visita alla capolista Scandicci.

Dopo aver ritrovato i tre punti domenica scorsa - spezzando una astinenza che durava dall’inizio del girone di ritorno - i viola saranno di scena in casa della capolista che vuole festeggiare il ritorno in serie D. Sono otto i punti di margine dalla Colligiana, seconda, quando mancano tre giornate alla fine della regular season.

La Castiglionese proverà quindi a rovinare la festa dei fiorentini. Sempre nel capoluogo regionale si spingerà invece il Foiano di Santoni per affrontare alla stessa ora la Rondinella Marzocco.

I padroni di casa lottano per un posto playoff, con la quinta posizione lontana solo una lunghezza. Il Foiano invece è pericolosamente ultimo a pari merito con la Sinalunghese, con unico vantaggio la classifica avulsa.

Serve quindi l’impresa: muovere la classifica per sperando che la Sinalunghese di Testini non faccia risultato contro l’Antella.

Purtroppo per il Foiano il finale di stagione sarà tutto da scrivere e vivere con il fiato sospeso. Chi invece è padrone del proprio destino ala Baldaccio Bruni di Mario Palazzi. I biancoverdi con 39 punti sono in scia per un possibile accesso ai playoff che premierebbe e sottolineerebbe ancora di più l’ottimo lavoro di Mario Palazzi. C’è però da passare da un esame di maturità che risponde al nome dell’Asta, quinta con due punti più dei valtiberini, attesa per questo pomeriggio ad Anghiari.

Il programma di questa giornata si completa con Colligiana-Affrico, Fortis Juventus-Grassina, Signa-Lanciotto e Valentino Mazzola-Lastrigiana.

Matteo Marzotti