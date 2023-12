Eccellenza. La Civitanovese si rinforza. Tesserati due argentini

Due arrivi e una partenza in casa Civitanovese. La società ha tesserato gli argentini Franco Valentin, centrocampista classe 2004, e Gonzalo Palpacelli, attaccante del 1997. Valentin nell’ultimo periodo si è allenato con la prima squadra ma si tratterebbe più di un rincalzo che di un titolare. Palpacelli, invece, è in prova già da ottobre, tuttavia è stato ingaggiato solo di recente perché aveva dovuto fare i conti con un infortunio. Per due argentini che arrivano, ecco invece uno che se ne va: il difensore Dante Lanari, del 2003, ha rescisso il contratto. Il giocatore era stato impiegato solo in occasione della prima giornata di campionato, contro l’Urbino (gara persa 1-3 dalla Civitanovese, ndr), mentre lo scorso 10 dicembre - nel match casalingo contro il Monturano - con Passalacqua squalificato e De Vito out infortunato, il tecnico Sante Alfonsi ha preferito schierare il centrocampista Federico Ruggeri in difesa, al fianco di Diego Ballanti. A proposito di De Vito, il centrale difensivo, che è in pieno recupero, si sta allenando assieme ai compagni e dovrebbe tornare a disposizione già nel prossimo turno, quando gli adriatici faranno visita all’Urbino. Ma non è l’unica buona notizia per gli sportivi: anche il trequartista Pablo Becker, infatti, si trova nella medesima situazione, con alle spalle uno stiramento, il secondo rimediato nell’arco della stagione. Calendario di lavoro rigoroso per la formazione di Alfonsi, con doppie sedute nell’arco della giornata (mattina e pomeriggio), mentre è in programma per le 15 di oggi un’amichevole, allo Scarfiotti di Potenza Picena, contro la compagine locale, lo scorso anno rivale della Civitanovese. "Un test valido – lo definisce il direttore generale Claudio Cicchi – in previsione della partita di Urbino. I ragazzi si stanno allenando seriamente e vedo tanta voglia di reagire dopo la sconfitta di Jesi. Mi aspetto un bella reazione da parte loro, consapevole che il team di Ceccarini è uno tra i più i temibili del campionato". A Urbino, si giocherà il 7 gennaio, ma per l’occasione gli ospiti dovranno fare a meno di Testa, Spagna e Buonavoglia, tutti e tre squalificati.

Francesco Rossetti