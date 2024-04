Eccellenza. La leader Montefano sfida l’Urbino. Mariani: "Ecco un match point»

"È innanzitutto un match point per i playoff garantiti dalla vittoria, ma è anche una partita che può darci quella consapevolezza per il finale". Nico Mariani, allenatore della capolista Montefano, sottolinea quanto sia rilevante il match delle 16 di oggi tra la sua squadra e l’Urbino, divise da 4 punti. "Aggiungerei – chiarisce – che si tratta di una partita importantissima perché affrontiamo un avversario molto forte e perché in caso di vittoria li toglieremmo dalla bagarre per la vetta". E così si cercherà di conquistare l’intera posta in palio. "Dobbiamo avere – spiega – una grande concentrazione difensiva perché loro hanno tante individualità di rilievo e un centrocampo di valore. L’Urbino è una squadra che concede poco ma quel poco dovremo essere abili a sfruttarlo, nel contempo servirà una prestazione attenta non creando spazi perché loro hanno gamba e fisicità". All’andata è finita in parità dopo che i viola si erano portati sul doppio vantaggio. "In quella occasione abbiamo disputato un’ottima gara, ma siamo stati inesperti e alla fine ci è andata bene. Anche la passata stagione è successo qualcosa di simile, stavamo vincendo 3-1 ed è finita in parità. Urbino è forte e ha un tecnico di rilievo. Ecco la gara di oggi potrà dirci chi siamo definitivamente, è l’ennesimo esame di maturità". Anche Ivan Santi, dg dell’Urbino, sottolinea l’importanza della sfida. "Siamo arrivati allo scontro verità – dice – che ci dirà se possiamo essere in grado di fare quel salto di qualità che darebbe un giusto premio agli sforzi fatti. Loro non sono in testa per casa, sarà una partita difficile ma noi abbiamo dimostrato che nelle difficoltà diamo il meglio. Sono certo è che i ragazzi non molleranno un centimetro fino all’ultimo secondo della trentesima giornata quando potremo tirare le somme e capire se avremo fatto la storia di questa società".