Eccellenza. La perla di Vangi fa brillare i gialloverdi

MONTESPERTOLI

2

FRATRES PERIGNANO

1

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi, Liberati, Trapassi, Calonaci, Pecci, Rosi (68’ Vangi), Anichini, Lotti, Maltomini, Biliotti (76’ Gasparri). All.: Sarti.

FRATRES PERIGNANO: Serafini, Ricci (66’ Mogavero), Brisciani, Viola, Genovali, Lucaccini, Mariani (61’ Badalassi), Zocco, Taraj, Misseri, Rossi G.. All.: Falivena.

Arbitro: Bernardini di Piombino.

Reti: 40’ Lotti; 65’ Lucaccini; 90’ Vangi.

MONTESPERTOLI – Una rete allo scadere del match del rientrante Vangi vale i tre punti per il Montespertoli, che piega così 2-1 in casa il Fratres Perignano. Gli ospiti partono subito forte, ma al 40’ sono i gialloverdi a passare in vantaggio con un preciso colpo di testa di Lotti su assist di Biliotti. A metà della ripresa il Perignano pareggia sugli sviluppi di un corner, ma al 90’ ecco la perla di Vangi che vale la vittoria del Montespertoli e la gioia dei tifosi sugli spalti.