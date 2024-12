Eccellenza, la posizione delle aretine in vista del prossimo turno. Fani vuole ripartire subito forte. Adesso il Foiano non può sbagliare

Il ko patito in casa del Grassina (1-0) ha visto le inseguitrici riportarsi sotto, ma la Castiglionese si è tolta comunque lo sfizio di andare in vacanza con il primato in classifica, un punto sulla Colligiana, quattro su Scandicci e Mazzola, e soprattutto con la possibilità di poter competere a gennaio anche per la Coppa essendo in semifinale contro la Sestese. Niente male per la squadra di Fani che aspetta di tornare a giocare al Faralli a fine gennaio, inizio febbraio, non appena sarà ultima il manto erboso in erba ibrida. La Castiglionese insomma alla ripresa vuole tornare a correre ma il calendario non è così facile come si può immaginare visto che la Sinalunghese è una incognita tra calciatori che vanno altri che arrivano e una classifica precaria che potrebbe spingere a mille i rossolbù. Insomma i viola dovranno prestare attenzione. Intanto c'è la Baldaccio Bruni che avrà un esame da superare. Palazzi dal suo ritorno ad Anghiari ha messo insieme tre vittorie di fila e una sconfitta nel turno prima di Natale. Ad ogni modo la cura Palazzi funziona, la Baldaccio è lontana due punti dalla zona rossa senza contare eventuali forbici. Il prossimo avversario come detto sarà un esame visto che si tratta della Rondinella, formazione che ha un solo punto di margine dalla squadra biancoverde della Valtiberina.

Chi non può fallire è il Foiano. Gli amaranto sono terzultimi, a due punti dal penultimo posto, e davanti a loro avranno il Mazzola Valdarbia che è una delle protagoniste di questo girone B. Un osso duro per Argilli che dovrà provare a sgambettare la sua ex squadra per tenere botta e soprattutto non perdere terreno dal treno che conduce alla salvezza. Il 2025 da qualsiasi angolazione propone diverse salite per le aretine di Eccellenza.

M.M.