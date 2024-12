Eccellenza. La salvezza passa dai derby. Il Reno vuole riscattare Gambettola

Nel campionato di Eccellenza, si giocano i recuperi della sedicesima giornata, rinviati per pioggia. In calendario ci sono due importantissimi derby. Domenica prossima si tornerà di nuovo in campo per il recupero dell’ottava giornata.

Reno-Faenza. Al ‘Nostini’ di Sant’Alberto (fischio d’inizio alle 20.30), una Reno ferita dal ko di Gambettola incassato al 93’, gioca coi favori del pronostico. Il Faenza, fanalino di coda con 4 punti da recuperare sulla zona playout, e in arrivo dalla sconfitta casalinga contro il Mezzolara, tenta l’impresa.

Solarolo-Russi. All’Arboscelli (alle 20.30) le ragioni di campanile lasciano il posto al peso specifico dei punti in palio per ambire alla zona salvezza. I padroni di casa, che domenica hanno perso 3-1 a San Piero in Bagno, sono al 13° posto con 16 punti, e ‘vedono’ la quota distante a -1. Il morale del Russi è decisamente più alto dopo il successo sul Cava Ronco, anche se, la quota salvezza è lontana 3 punti.

Massa Lombarda-Sant’Agostino. Al ‘Dini e Salvalai’ si gioca alle 14.30. I bianconeri, reduci dal ko di misura nel derby di Conselice col Sanpaimola che ha interrotto una striscia di 3 risultati utili, sono al terzultimo posto con 13 punti e devono guardarsi anche alle spalle, visto che la zona retrocessione è ad appena un punto. Il Sant’Agostino (1 punto nelle ultime 3 giornate e senza vittorie da 6 turni) non può fare sconti, avendo solo 2 punti di margine sulla zona playout.