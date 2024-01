Eccellenza: la sfida del Saverio Zanchi finisce in parità. Baldaccio ci prova con Adreani. Ma lo Scandicci rimonta subito

baldaccio bruni

1

scandicci

1

BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Piccinelli, Pedrelli, Adreani, Magi (58’ D’Aprile), Mambrini, Giovagnini, Perfetti, El Mohtarim (58’Berretti), Mercuri (84’ Tresa), Sbardella (74’ Autorità). All. Baldolini.

SCANDICCI: Lampignano, Frascadore (63’ Edu Mengue), Dodaro, Sinisgallo, Lastrucci, Liberati, Meucci (87’ Ridolfi), Poli, Del Pela, Cito, Grillo. Allenatore: Ventrice.

Arbitro: Pianigiani di Siena.

Reti: 16’ Adreani, 54’ Del Pela.

Note: Angoli 6 a 4. Espulso all’83 Giovagnini (doppia ammonizione).

ANGHIARI – Numerose le assenze pesanti in entrambe le compagini ma nonostante questo al Saverio Zanchi il pubblico presente non è di certo annoiato. Prima frazione di gara con leggero predominio dei padroni di casa e seconda frazione che vede gli ospiti più pericolosi. Dopo una iniziale fase di studio Baldaccio in vantaggio al 16’ quando El Mohtarim dal fondo serve a centro area Adreani che girato di spalle alle porta di più aver addomesticato il pallone in mezza girata spedisce la sfera in rete alla sinistra di Lampignano.

Gli ospiti premono ma la loro azione è confusa tanto che al 37’ la Baldaccio ha una ghiotta occasione per il raddoppio ma Mercuri non è lesto a spedire un pallone che danza a pochi passi dalla linea di porta ospite, li stesso Mercuri si rifà al 44 quando su lancio di Sbardella viene a trovarsi solo davanti a Lampignano e con un preciso pallonetto sul portiere in disperata uscita lo infila ma tutto inutile in quanto il secondo assistente con la bandierina alzata per presunta posizione di fuorigioco dell’attaccante. Gli ospiti al 53’ raggiungono il pari: dalla fascia sinistra Dodaro centra in area una palla per la testa di Del Pela che non ha nessun problema a spedire la palla in rete.