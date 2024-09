Eccellenza, la storia. Fucina e Muggio insieme: "Un calcio per la gente»

Forse i boomers si ricorderanno del reality “Campioni, il sogno”, con l’allora squadra del Cervia guidata da Ciccio Graziani protagonista davanti alle telecamere. Nasce con questo proposito il progetto Fucina, società già presente nella Goa7 League (campionato a sette di influencer ed ex calciatori) e che si affaccia per la prima volta nel mondo del calcio dilettantistico. E nasce grazie all’incontro di due baresi a Milano, il presidente del Muggiò Luciano Pace e il noto influencer con la passiona sfrenata per il calcio, Domenico Manfredi, che racconta la genesi della Fucina, nata proprio dalla fusione con il Muggiò: "L’obiettivo è proprio quello di documentare, attraverso la creazione di contenuti, tutto ciò che ruota attorno alla squadra, dagli allenamenti della settimana alle partite della domenica. Vorremo far diventare la Fucina una sorta di squadra del popolo". Manfredi sarà anche la voce che racconterà la stagione attraverso i canali Youtube e social del Club. L’inizio nel girone B del torneo di Eccellenza (ottava con quattro punti dopo tre partite) sembra più che promettente, perché, soprattutto tra i giovani, il desiderio e la curiosità di restare connessi con bomber Picci (attaccante star del web, ma con quasi 200 reti all’attivo tra Serie D, B e C) e compagni è altissimo: "Pensiamo inoltre di aver costruito una squadra competitiva – continua Manfredi – perché oltre a Picci, ci sono giocatori di assoluto livello per la categoria come il centrocampista Alessandro Gelsi, oltre ai vari Lorenzo Longo e Alessandro Colombo, tanto per citarne alcuni". La panchina è stata affidata a mister Davide Venantini che conosce molto bene l’ambiente visto che nella passata stagione ha centrato un grande risultato con le giovanili del Muggiò. L’obiettivo è ambizioso (in estate è stata giocata un’amichevole contro il Pisa di Pippo Inzaghi), ma come spiega Manfredi, servirà il sostegno di tanti, per provare a regalare più di un sorriso: "Vorremmo infatti trasmettere ciò che piace alla gente, una squadra che lotta sempre e non si arrende mai". Andrea Grassani