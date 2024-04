Eccellenza. La Zenith oggi a Montecatini. In palio punti d’oro in ottica playoff

Chiudere al meglio la stagione regolare per guadagnare la miglior posizione possibile nella zona play off del girone A di Eccellenza. Con questi obiettivi, dopo la sconfitta amara di domenica scorsa contro il River Pieve, la Zenith Prato si prepara alla trasferta di oggi (fischio di inizio alle 15) sul campo del Valdinievole Montecatini, squadra attualmente in lotta per evitare complicazioni di fine stagione in ottica salvezza. "Dispiace per come è andata domenica scorsa. Arbitraggio poco all’altezza della partita che era, ma senza troppe polemiche. Rimane l’amarezza di non esser rimasti a poca distanza dal Tuttocuoio, ma abbiamo parlato alla squadra in settimana: il ko non pregiudica lo splendido cammino fatto e alla fine penso che abbiamo grossomodo i punti e la posizione che ci siamo meritati – commenta il vice presidente bluamaranto, Enrico Cammelli -. La prima sconfitta casalinga al ‘Chiavacci’ ha creato dispiacere, ma siamo secondi in classifica e in queste tre partite dovremo cercare di chiudere al meglio la stagione regolare. I nostri avversari lottano in zona play out e non regaleranno niente. Noi dovremo cercare di fare il massimo dei punti a disposizione, in queste ultime gare, per ottenere la migliore posizione possibile e vedere quel che succederà in ottica play off".

Assente il solo Bagni nel reparto difensivo. Per il resto tutti a disposizione gli uomini di mister Settesoldi, squalifica rimediata nell’ultiche seguirà i suoi dalla tribuna, dopo lamo turno. "Montecatini cercherà di fare punti per ottenere la miglior posizione possibile nella griglia play out - commenta Settesoldi -. Noi dobbiamo fare il massimo a questo punto per provare a difendere la seconda posizione in classifica e mettere la ciliegina giusta sull’annata".

L. M.