Eccellenza, le avversarie delle pesaresi. La Sangiustese ha tanta qualità

Domenica parte il campionato di Eccellenza 2024-24 e tutte le 16 squadre hanno ormai gli organici definiti e sono pronte ad affrontare la nuova stagione. Questo il primo turno (15,30): Alma Juventus Fano-K Sport Montecchio Gallo (a Fermignano ore 15); Atletico Centobuchi-Chiesanuova; Urbino-Fabriano Cerreto); Montegranaro-Monturano Calcio; Matelica-Osimana; Sangiustese-Portuali Calcio Ancona; Tolentino-Montefano; Urbania-Maceratese. Proseguendo nella presentazione delle squadre, eccone altre tre.

Osimana. Nuovo l’allenatore (Claudio Labriola, un buon passato da centrale difensivo), tra i giocatori confermati Borgese, centrocampista di qualità, l’attaccate col fiuto del gol Lorenzo Alessandro e Gianluca Bugaro, punta veloce e incisiva. I nuovi: il portiere ex Sangiustese Diego Cingolani (classe 2002), l’attaccante Matteo Minnocci (1996 ex Maceratese) e i giocatori: Federico Borgognoni (2006), Riccardo Tucci (2007) e Samuele Modesti (2006), tutti e tre ex Candia Baraccola Aspio. Ultimo arrivo l’attaccante Guiherme Mafei Selese (2001 ex Portorecanati).

Monturano. Nuovo l’allenatore (Martino Martinelli). Tra gli arrivi: Alessio Piergiacomi (portiere 2004 ex Osimana), Michele Monti (portiere 1999 ex Sangiustese), Biagio Micheli (centroampista 2001 ex Potenza Picena, Andrea Morelli (centrocampista classe 2006 ex Montegiorgio), Francesco Altobello (attaccante classe 2001 ex Vigor Castelfidardo), Emanuele Russo (attaccante classe 200 ex Casette Verdini), Marco Piras (centrocampista classe 1997 ex Bagnolese) e Riccardo Palestini (centrocampista 1999 ex Sulmona).

Sangiustese. Allenatore Luigi Giandomenico (confermato). Tra i giocatori confermati (tanta qualità): Jacopo marini (centrocampista) e Giacomo Tulli (attaccante). Doversi i giocatori nuovi: Daniele Crescenzi (centrocampista classe 2001 ex Chiesanuova), Giacomo Iommi (difensore classe 1992, ex Chiesanuova), Nicolò Morazzini (classe 2000 ex Montefano), Lorenzo Pasqualini (difensore 1989 ex Civitanovese), Ruggiero Lanza (classe 1998 ex Tolentino), Alessio Bonifazi (centrocampista classe 1996 ex Chiesanuova), Christopher Rossi (portiere classe 1996 ex Narnese), Pavel Monceri (centrocampista 2005 ex Cattolica, Tommaso Di Giminiani (attaccante classe 2007 ex Academy Civitanovese), Nicolò Cresci (difensore 2007 ex giovanili del Perugia) e Francesco Tarulli (centrocmapista classe 2006 ex giovanili della Fermana).

am. pi.