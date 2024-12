Eccellenza Le pagelle del girone d’andata. È il Sanpa la sorpresa, il Solarolo lotta. Russi, Massa e Faenza sotto le attese

Il campionato di Eccellenza è giunto al giro di boa. Si tornerà in campo domenica prossima con la prima di ritorno. Al termine dell’andata abbiamo dato i voti alle 6 formazioni ravennati.

Sanpaimola 6,5. Nona in classifica con 22 punti a +3 sulla zona playout. Ha iniziato in salita (2 punti nelle prime 5 giornate), ma poi ha chiuso l’andata in crescendo, con 2 vittorie consecutive e 6 risultati utili di fila. L’avvicendamento in panchina, da Camanzi a Paterna, sta dando i suoi frutti.

Reno 6+. Dopo l’exploit dell’anno scorso (7° posto da matricola), qualcuno si aspettava di più. E invece il campionato di Eccellenza presenta mille insidie. Ecco perché il 12° posto a quota 20, con una sola lunghezza di margine sulla zona pericolo è comunque un risultato positivo. Sta pagando un inizio complicato (primo successo dopo 8 gare) e un finale in rosso (2 ko di fila). Un allenatore come Orecchia è comunque una garanzia.

Solarolo 6. Nonostante il 13° posto e i 19 punti che significano zona playout, il voto è di incoraggiamento per una matricola che aveva iniziato alla grande (7 punti nelle prime 3 giornate e, complessivamente, 4 vittorie nelle prime 8), ma che ha finito in frenata, a parte il colpo di coda dell’ultimo turno. Il vittorioso derby con la Reno ha infatti interrotto una serie di 3 sconfitte di fila.

Russi 5,5. Fa specie vedere i falchetti di Romagna al 14° posto con 18 punti, a -2 dalla zona salvezza. Il ritorno di Farneti in panchina (3 punti nelle prime 8 uscite) non ha dato frutti e così, il timone è passato al debuttante Ferrario. La fine dell’andata (due vittorie e un pareggio) è stata incoraggiante, ma la strada per la salvezza è lunga. Si confida nell’esperienza del bomber Salomone.

Massa Lombarda 5+. I 16 punti in classifica valgono il 15° posto a -4 dalla zona salvezza e a +4 dalla zona retrocessione. Nonostante una buona fase difensiva (solo 18 gol subiti), a far difetto ai bianconeri è stata la continuità. Il 3-0 corsaro nello scontro diretto di Novafeltria con cui si è chiusa l’andata, dovrà essere coltivato.

Faenza 5. Il ritorno in Eccellenza dopo 5 anni di purgatorio è stato finora traumatico. I manfredi sono ultimi con 10 punti a -3 dalla zona salvezza. Nulla è ancora compromesso, ma servono vittorie da aggiungere all’unica confezionata, peraltro in trasferta, contro il Medicina. È proprio il fattore campo (3 pareggi e 6 sconfitte al ‘Neri’) a pesare come un macigno.

Così in campo domenica 5 gennaio: Sanpaimola-Cava Ronco, Sant’Agostino-Reno, Solarolo-Vis Novafeltria, Russi-Medicina, Castenaso-Massa Lombarda, Faenza-Gambettola.

La classifica dei marcatori: 11 reti: Karapici (Mezzolara); 10 Cazzadore (Sant’Agostino); 9 Filippi (Reno); 8 Dantraccoli (Tropical Coriano); 7 Cavini (Osteria Grande), Lanzoni (Solarolo), Zannoni Pietracuta); 6 Boschi e Vinci (Medicina); 5 Amaducci (Solarolo), Battiloro (Massa Lombarda), Battisti (Mezzolara), Chiarini (Sampierana), Ulivieri (Faenza).